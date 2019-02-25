華為：十年內印度可能成為第二大5G市場

（中央社記者康世人新德里25日專電）美國正號召盟國以安全為由拒絕華為進入5G市場，而印度政府至今沒有動作。華為技術公司東南亞地區總裁吳偉濤表示，印度有潛力在十年內成為全球第二大5G市場。

印度「經濟時報」（Economic Times）今天報導，吳偉濤（James Wu）說，如果印度邀請華為到印度設立5G（第五代行動通訊技術）測試實驗室，「我們會很歡迎」。

吳偉濤受訪時表示，印度是很重要的新興市場，「長期來看，我個人相信印度5G市場將會是巨大的市場、僅次於中國」。

報導說，長期可能是十年。吳偉濤表示，東南亞地區第一個採用5G的市場會是香港，之後是泰國、印度、越南。

全球行動通訊系統協會（GSM Association）預測，到2025年，全球將有14億連接5G的用戶，約占全球總市場的15%。屆時，美國將有一半的人口連接5G服務，中國約有3成的人連接5G，印度則有3%的人口連接5G服務。

華為正與印度的Vodafone Idea和巴帝電信（Bharti Airtel）合作，進行5G試驗。

印度政府估計，印度電信商預料會在未來5到7年間耗資1000億美元興建5G基礎建設，加上印度人口接近13億，市場被視為非常龐大。

美國政府認為，有中國軍方背景且與政府及中國共產黨關係密切的華為，可以透過電信設備進行間諜活動，影響自由民主世界的安全，正號召盟國圍堵華為；不過，與美國同為民主國且與中國有領土糾紛的印度，迄今未加入圍堵華為的陣營。（編輯：郭中翰）1080225