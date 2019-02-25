電商現金跨境網購 台灣高消費力列首波名單

（中央社記者邱柏勝台北25日電）台灣人1年花1.6萬元跨境網購，但對未持有信用卡、金融卡者，由於缺乏其他安全支付管道，對此仍有疑慮。有電商推新支付方式，能用現金買海外商品，台灣也列首波名單。

台灣網友對跨境購物具消費潛力，資策會產業情報研究所（MIC）去年調查網購行為，發現2017年曾進行跨境網購的網友，年均消費金額約新台幣1萬6378元，年增5.4%。另外，市調公司Forrester Research預估，2022年跨境購物將會佔整體電商銷售額的20%，達到6300億美元。然而，對於偏愛親自付款、或沒有國際信用卡、金融卡的人而言，跨境網購欠缺其他安全支付管道，仍是一大顧慮。

瞄準這群潛在顧客，跨境匯款業者西聯匯款與電商龍頭亞馬遜開發新支付方式Amazon PayCode，率先在10個國家與地區推出，台灣也列首波名單。台灣消費者在亞馬遜網站購物時，將可採用Amazon PayCode下單，至西聯匯款代理商京城銀行，使用美元現金付款。

即日起，有意在亞馬遜網站購物的民眾，只要點選亞馬遜結帳頁面上的PayCode後，就會收到一組獨特的編碼，以及如何在京城銀行親自付款的資訊。對於過往沒有合適的支付方式而無法進行網購的消費者來說，將能提供另一種支付管道。

所謂西聯匯款，英文為「Western Union Quick Cash」，是透過美國西聯公司在世界各地與其他銀行合作的「即時網路匯款」服務，匯款人只要到與西聯匯款合作的銀行，填寫資料就能在一天之內將款項匯給海外的受款人，受款人在任何一家西聯合作銀行都能領取款項，特色是速度快、方便，而且不在銀行開戶也可以馬上領取現金。（編輯：楊凱翔）1080225