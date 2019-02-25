川普延後對中加關稅 滬股領漲亞股收高

（中央社香港25日綜合外電報導）美國總統川普表示，由於貿易談判有實質進展，他將延後對中國貨品加徵關稅。投資人聞訊更加期待美中長期貿易對峙將結束，亞洲股市今天勁揚收高，由上海股市攀升超過5%領漲。

川普昨天在推特發文表示，美國「和中國的貿易談判，已就智慧財產權保護、技術轉移、農業、服務業、貨幣和許多其他議題，達成實質進展。」

川普寫道：「鑒於這些談判成果豐碩，我將把美國目前預定3月1日提高關稅的日期延後。」

川普並說，他計畫和中國領導人習近平在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）召開高峰會，以簽署協議。

法新社報導，投資人對美中貿易談判抱持樂觀態度，已刺激全球股市在1月和2月分別爆發一波漲勢。川普的發文提供市場更多信心加速買進。

麥德里全球顧問公司（Medley Global Advisors）全球宏觀策略董事總經理艾門斯（Ben Emons）表示：「投資人鬆了一口氣。市場仍將抱持一定程度謹慎，但這項消息令人振奮。」

美國股市22日再度收紅，使得道瓊指數寫下連續9週走揚，為1995年5月以來最長連漲紀錄，有助帶動亞股今天攀高。

上海股市今天收盤大漲5.6%，香港和東京股市皆收高0.5%，雪梨股市收漲0.3%，首爾股市收高0.1%，台北股市收盤勁揚0.7%，雅加達股市收漲0.4%，威靈頓、曼谷、孟買和新加坡股市也都收紅。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1080225