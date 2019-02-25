外資上週買超233億 投信看好本週2大利多

（中央社記者韓婷婷台北25日電）據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣233.99億元，投信業者表示，本週台股有2大利多，包括MSCI明晟將在27日調升台股權重，美中貿易談判也趨向樂觀。

截至2月18日至22日，外資在集中市場買超799.39億元，總持股市值12兆4980.09億元，占全體上市股票市值的40.31%，較2月15日增加3811.17億元。

中國信託投信表示，美國總統川普持續釋出談和的意願，進一步的川習會可能落在3月舉行，川普也表示磋商有取得實質性的進展，美國將延後原訂3月1日對中國大陸暫停加徵關稅的大限，此消息帶動國際股市的漲勢，道瓊指數連續9週收紅、S&P 500指數也在過去9週中有8週彈升。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，多數企業第一季展望雖較預期放緩，但市場大多視為利空出盡，搭上國際樂觀消息帶動，中小型成長股將有較大的表現機會，看好近期題材上的智慧型手機多鏡頭、7奈米等；此外，近期各家5G戰線也越加火熱，相關產業鏈仍是持續關注焦點，留意經濟數據包括美國公布去年第4季經濟成長及通膨表現。

另一個觀察重點是美國聯準會升息與否，美國聯準會近日公布元月會議紀錄，對於是否再升息的看法陷入分歧，牽動投資人情緒。第一金投信指出，美國目前經濟環境與90年代雷同，因此，若暫緩升息，仍將有助於股市表現；反之，若如市場預期降息，也不見得是壞事，考量經濟無明顯衰退或泡沫風險下，同樣有機會像90年代一樣，帶來助漲效果。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為上海商銀5萬1271張、台積電3萬8049張、台泥2萬958張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為群創6萬246張、友達4萬3751張、中鴻2萬4268張。（編輯：郭萍英）1080225