校園電競潛力大 電腦廠推贊助培訓計畫

（中央社記者吳家豪台北25日電）電腦品牌廠搶攻校園電競商機，華碩今天宣布「2019 ROG校園電競社團菁英」贊助計畫開跑，而宏碁新年度校園電競種子計畫將於3月新學年開放報名。

華碩發布新聞稿指出，結合旗下電競品牌ROG玩家共和國的「2019 ROG校園電競社團菁英」贊助計畫自即日起至3月25日開放報名，各大專院校電競相關社團可至官方活動網站繳交社團相關簡介，以及社團近期參與或預計舉辦活動的企劃提案。

華碩表示，此次贊助計畫最終經內部審核評選5個社團，其中2個為ROG校園電競聯盟成員保障名額，除可獲得新台幣2萬元的社團營運金之外，還能免費借用最多12組校內賽事硬體設備。

此外，宏碁日前宣布在2018年度校園電競種子計畫期間，於各大專院校舉行超過19場校園電競種子訓練課程，邀請電腦專家、實況主、網紅及比賽主播等人分享電競產業鏈中的實作經驗，也推出競賽活動，並提供多元實習工讀機會。

2018年度宏碁校園電競種子計畫共計全台20所大專院校、超過150人參與。宏碁將於今年3月開放新年度校園電競種子計畫報名。（編輯：郭萍英）1080225