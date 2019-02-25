實驗鼠年產50萬隻 樂斯科3月下旬掛牌

（中央社記者韓婷婷台北25日電）台灣實驗用鼠飼養及銷售大廠樂斯科生物科技，是首家通過國際認證的民營實驗鼠培育中心，預計3月下旬掛牌上櫃，26日舉行股票上櫃前業績發表會。

樂斯科創立於民國90年，目前資本額新台幣2.33億元，主要營業項目為實驗用鼠飼養銷售，以及相關設備及檢測試劑代理銷售業務，主要客戶為國內外學校、研究機構、醫療院所、生技醫療公司等，目前實驗鼠年產能約50萬隻。

樂斯科106年營收3.26億元，較105年成長約40%，每股稅後盈餘（EPS）為2.4元，優於105年的2.11元。107年累計前第3季營收2.22億元，年成長38.88%，EPS為1.96元，年增70%。

樂斯科表示，目前為台灣無特定病原等級實驗動物最大供應商，也是全球最大實驗用鼠CRL公司技術授權的專業實驗動物生產公司，目前生產供應的國際級SPF實驗大、小鼠。

樂斯科董事長陳振忠表示，未來將透過如精準醫學、代養等實驗動物服務的垂直與橫向整合，搭配病理毒理分析服務導入，降低使用者自行設置實驗與飼養環境的成本，增加實驗動物使用範圍及客戶黏著度。（編輯：張良知）1080225