三星S10系列預購 中華電1.5小時額滿

（中央社記者江明晏台北25日電）國內電信業者陸續開放三星十週年紀念機S10系列預購，中華電信今天下午1時開放預購，Galaxy S10系列3款新機，在1.5小時內官網預購額滿，其中白色最受青睞，占比達4成，S10e 128GB以及S10+ 128GB預購量超過6成。

三星發表十週年旗艦機S10系列，台灣三星引進S10+、S10、S10e三款新機，並和全球首波國家同步在3月8日開賣，價格帶廣，落在新台幣2.49萬元至5.29萬元，目標銷售額年增1成。

國內電信業者陸續開放S10系列預購，中華電今天中午13時開放官網限量預購及門市限量登記Galaxy S10系列3款新機，在1.5小時內，中華電信官網預購額滿，據預購情況顯示，白色最受青睞，占比達4成，此外，中華電S10e 128GB(獨家)以及Samsung Galaxy S10+ 128GB，受到最多客戶青睞，預購量超過6成。

三星表示，今年適逢Galaxy十週年，台灣已經累計有290萬人次使用，這次一口氣在台灣引進3款手機，價格帶分布在新台幣2.49萬元至5.29萬元，認為可以滿足不同消費者需求，尤其親民版的S10e有利吸引小資族群，期望帶動S10系列比S9系列營業額成長1成以上。（編輯：黃國倫）1080225