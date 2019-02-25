更多編輯台推薦新聞：
LINE新換機流程上線 2步驟簡單完成
科技

LINE新換機流程上線 2步驟簡單完成

幕後配樂擔任演奏替身 幸福綠皮書功臣是他
娛樂

幕後配樂擔任演奏替身 幸福綠皮書功臣是他

2019年奧斯卡完整得獎名單
娛樂

2019年奧斯卡完整得獎名單

法媒讚台北為街頭小吃之都 形容蚵仔煎像鹹鹹的吻
國際

法媒讚台北為街頭小吃之都 形容蚵仔煎像鹹鹹的吻

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

中鋼1月合併稅前獲利21.6億元 年減7%

最新更新：2019/02/25 20:09

（中央社記者韋樞台北25日電）中鋼公布1月自結合併營收和獲利，合併營收新台幣360.77億元，年增10%；合併稅前獲利21.62億元，年減7%。中鋼表示，1月成本高，且銷量比去年同期少，獲利不如預期。

中鋼1月合併營收360.77億元，月增9%，年增10%；營業利益23.58億元，月增15%，年減5%；稅前盈餘21.62億元，月增9%，年減7%，全月銷售量約91萬3450公噸，少於去年同期的97萬1312公噸。

中鋼表示，今年首季內銷盤價反轉下滑走平低盤，部分產品平盤，部分產品下跌，終止連5季上漲；1月由於出貨量比去年同期少5萬7862公噸，且主要的煤炭和鐵礦砂原料價格比去年同期高，因此獲利相對跟著減少。

中鋼指出，2月由於農曆年假，工作天數少，相對銷量更少，獲利可能不會好轉，但3月分為完整出貨的月分，但3月的接單量要看第2季的盤價是否開出漲盤，若是開出第2季漲盤，則3月有機會接到更多補追單量。

中鋼自結去年全年營收4006.65億元，年增15%，去年合併稅前盈餘為318.91億元，年增36%，創下8年來新高。法人估計去年EPS約1.6元到1.7元之間。中鋼強調，須待3月25日董事會中通過為準。（編輯：黃國倫）1080225

地機族