美商務部長：與中貿易協議不達陣 美就增關稅

（中央社記者鄭崇生華盛頓25日專電）美國商務部長羅斯今天說，如果美國和中國最終無法達成貿易協議，美國就啟動原訂對中國2000億美元產品調升關稅至25%的計畫。

羅斯（Wilbur Ross）下午參與美國全國商會舉辦的「投資美國」論壇峰會，他談到美國總統川普政府在推動公平與互惠的貿易上的作為，也提到近來美中貿易談判，並做上述表示。

羅斯指出，目前與中國的貿易談判處理許多顯著議題，也因此，川普願將對中國調升關稅的期限延後「一會兒」，看看是否能最終在川普家族旗下產業海湖莊園達成美中間「全面且可執行」的貿易協議，他說「如果不行（達成協議），我們（美國）就會啟動原本調升關稅的計畫」。

他指出，一但美中無法達成協議，美國就會對中國2000億美元產品課徵關稅，稅率將從10%的稅率升至25%，同時，目前對中國500億美元產品課徵25%的關稅，也會維持下去。

川普今天啟程前往越南河內、與北韓領導人金正恩展開「川金二會」前則在白宮表示，美中貿易談判進展順利，他希望美中能達成協議，距離協議達陣「非常、非常接近」，他認為中國代表團「很快就會再回來（美國）」，「我們將舉行另一場峰會，會有一場更好的『簽約峰會』（signing summit）。」

川普還自豪，都是因為他的關稅措施奏效，才能完成「美墨加貿易協定」，他自認能夠得到國會批准。

而羅斯演說時則指出，「美墨加貿易協定」應有望於今年春天獲得國會批准，這是個「三贏協定」，商務部會盡一切所能，確保這個協定獲得國會認可。1080226