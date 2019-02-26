金管會4藥方 健全資本市場吸引獨角獸掛牌

（中央社記者邱柏勝台北26日電）健全台灣資本市場，金管會祭4帖藥方，除引進基石投資人制度，吸引大型獨角獸企業來台掛牌外，也推動台股逐筆交易，並建置期貨市場動態價格穩定機制，以及健全委託書制度。

金管會主委顧立雄明天將赴立法院財委會進行業務報告。針對如何健全台灣資本市場，提升對投資人的吸引力，以及保障投資人權益，他在業務報告中提出4項方針，首先是引進「基石投資人」制度。

顧立雄指出，為吸引大型獨角獸在台灣掛牌，金管會衡酌台灣資本市場胃納量，參酌外界建議及香港相關規範，督導證交所、櫃買中心及券商公會修正公告相關規章，針對以大型無獲利上市櫃條件、或取得目的事業主管機關意見書申請上市櫃，且初次上市櫃（IPO）承銷金額達新台幣20億元以上，放寬得採詢價圈購辦理承銷，且得洽專業機構等基石投資人認購股份，並要求應強制集保一定期間內，不得賣出持股及揭露相關事宜等配套方案，以提高IPO公開承銷成功率 。

其次，為順利與國際接軌，證券市場將於明年3月23日實施逐筆交易制度，顧立雄表示，金管會已督導證交所規劃建置擬真交易平台，預於今年3月上線，以利投資人瞭解。

另外，為防範交易人錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡，可能導致價格瞬間異常波動，金管會也要求期交所建置期貨市場動態價格穩定措施。

最後，考量金融機構營運涉及民眾存款戶及保戶權益，若持有少數股份的股東利用委託書取得公司經營權，恐影響金融機構穩定經營。因此金管會也修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，提高金融機構股東會有選舉董監議案時的徵求人持股資格，今年7月上路。（編輯：林沂鋒）1080226