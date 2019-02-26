核一乾貯水保卡關 農委會二度撤銷新北原處分

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）核一廠室外乾貯場尚未取得新北市核發的水保設施完工證明，台電於去年11月第二度向行政院農委會提出訴願，訴願結果22日出爐，農委會判新北市原處分撤銷。

農委會於2月22日再次判定新北市府原處分撤銷，並指新北市認定展延次數的適用法令有誤，要求新北市府於2個月內另作適法處分。

依據國際核電廠除役程序，核電廠需將反應爐心用過的核子燃料退出至乾貯設施，才能實質進行除役工作。然而，核一廠兩座反應爐爐心仍存放816束已使用的燃料束，但關鍵的一期室外乾貯場至今仍無法取得水土保持設施完工證明；根據推估，若束燃料無法移出爐心，為確保核安無虞，每年運維費恐超過新台幣7億元。

台電在2006年將乾貯水保計畫送審，並於2010年9月獲新北市府核定並核發施工許可，台電在2013年完工、向市府辦理竣工檢查，並依檢查結果提報第2次變更設計申請。台電歷經5年13次送審退件，而新北市在去年4月時退回全案、不予核定。

對此，台電在去年5月首次提出訴願，農委會判定新北市府駁回理由不具體、原處分撤銷。不過，新北市政府仍以超過展延期限，認定計畫失效，台電為了推動除役工作，依法於去年11月再提訴願。台電二度提出訴願的結果於2月22日出爐，農委會判新北市原處分撤銷。

新北市日前表示，台電乾貯設施未按圖施工、未達標準、未達送審程序，新北市政府並沒有卡關完工證明，而是為了核能安全嚴格把關。

對此，台電回應，核一廠乾貯設施水保工程原估算施作的預力地錨數量為316根，施工時為配合現場實際地形並提升結構安全，增加14根數量至330根，因屬於法規容許20%的差異範圍內，所以台電未辦理設計變更，且強調不影響工程結構安全；不過，新北市政府認定台電應申請變更設計，雖台電後來尊重新北市府裁量權且提出變更設計申請，但新北市仍以變更設計未事先報准為由裁罰台電6萬元。

台電主管向中央社記者表示，二次訴願結果已經出爐，台電將持續與新北市政府溝通，也期盼新北市政府能儘早核發水保證明，讓核一順利除役。

另外，台電也規劃建置第2期的室內乾貯設施，等到核一2號機除役後才能拆遷，加上相關有水保、環評、施工、許可申請等程序，室內乾貯設施預計在民國117年才會完工。屆時將把放置於室外乾貯場的核燃料，移入第2期室內乾貯設施存放。（編輯：鄭雪文）1080226