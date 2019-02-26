寶可夢阿伯打敗孔劉 Sony找理科太太拚場

（中央社記者江明晏台北26日電）Sony發表新機，找上爆紅youtuber「理科太太」，扮演「黑科技翻譯年糕」與消費者溝通，而華碩也找上寶可夢阿伯代言新機，顯示明星牌不再通吃市場，網紅和意見領袖也竄起。

「嗨大家今天過得好嗎？」搭配「面癱表情」，理科太太（Li Ke Tai Tai）道出這句熟悉的問候語，以科學方式剖析生活中大小事，吸引網友關注，讓她成為2018年YouTuber「快速竄紅創作者」冠軍。

看準理科太太深入淺出的科普功力，Sony找上她替新機代言，定位「黑科技的翻譯年糕」，舉例來說，Sony Mobile今天在台發表全球首款21：9寬螢幕Xperia10系列新機，理科太太在現場示範一個21：9的最適比例實驗，首先頭和眼都定住不要動，水平可見範圍遠比垂直比例來的長，意味著橫向21：9對人眼來說更容易被填滿視野。

無獨有偶，華碩先前發表號稱「電力怪獸」的新款手機Zenfone Max Pro （M2）找來的代言人是全世界「最狂寶可夢阿伯」陳三元，他牽了一台掛著21支手機的腳踏車登場，在行銷上的迴響，不輸給韓國歐巴孔劉。

過去手機品牌在台發表會都是明星代言的重要戰場，大小牌明星互比人氣，也曾上演一年過後，代言明星洗牌玩大風吹的情況，而近期顯示，找網紅或特定族群的意見領袖代言新機，逐漸成為趨勢。

Sony Mobile總經理林志遠表示，會找上理科太太，就是希望把黑科技翻譯成白話文，讓人一聽就懂；除了理科太太，Sony未來也希望找更多網紅youtuber進行行銷。

Sony行銷主管進一步解釋，傳統上的行銷是透過電視廣告、找明星代言來做，也不能說現在不注重，而是那種方式是比較適合品牌覆蓋，但現在很多人吸收資訊的地方是網路，當品牌要做溝通時，就認為Youtuber更合適，找到適合的目標族群去做更好的接觸。（編輯：黃國倫）1080226

電腦品牌廠華碩日前發表大電量手機ZenFone Max Pro (M2)，邀請一次用21支手機抓怪的「寶可夢阿伯」陳三元分享使用經驗。中央社記者吳家豪攝 108年2月26日