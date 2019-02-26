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新竹水情拉警報 3/4起一階限水

最新更新：2019/02/26 17:42

（中央社記者廖禹揚台北26日電）旱災經濟部災害緊急應變小組今天檢討水情，因新竹地區降雨不如預期，決定自3月4日起將新竹地區水情燈號轉為一階限水黃燈，高雄地區也同步調整為水情稍緊綠燈。

上週末雖有鋒面挹注，但降雨仍不足以解渴，新竹地區自3月4日起實施第一階段限水，自來水夜間及離峰時段減壓供水，行政機關及國營事業停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

水利署副署長王藝峰表示，農業供灌仍不受影響，但因應新竹水情，已配合農田水利會啟動掌水工節水措施，目標維持一期稻作完成整田、插秧工作。

高雄地區則因高屏溪受降雨偏少影響，流量逐漸降低，也將在3月4日調整水情燈號為水情稍緊綠燈。經濟部表示，去年枯水期以來降雨不如預期，桃園以南降雨僅約平均值的2到6成，近期雖有降雨稍緩水情，但仍須審慎面對枯水期穩定供水工作。

王藝峰表示，根據中央氣象局預測，2月28日及3月5日分別將有鋒面帶來降雨，未來3個月預估北部、東半部降雨接近正常，中南部正常偏少。經濟部暫定在2週後再次召開水情會議，將視降雨狀況滾動檢討調整。（編輯：楊玫寧）1080226

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