工業生產減幅低於預期 電腦電子業推升延續

（中央社記者廖禹揚台北26日電）經濟部統計處今天公布元月工業生產指數106.55，製造業生產指數107.43，年減1.92%，減幅低於預期，主因電腦電子及光學製品業推升力道強，預估未來幾個月仍能維持成長態勢。

製造業生產進入淡季，加上美中貿易戰等不確定因素影響，景氣展望趨於保守，統計處原先預估元月製造業生產可能年減2.5%至4%，不過實際減幅遠低於預期，統計處副處長王淑娟表示，電腦、電子產品及光學製品業是一大推升力道。

王淑娟指出，因應美中貿易戰影響，從去年10月開始，就有伺服器廠商陸續提高國內生產比重，網通產品則接單熱絡，尤其以歐美為大宗，帶動電腦、電子及光學製品業至元月連續4個月都有雙位數成長，元月年增32.74%，扣除春節因素，為2011年9月以來最大增幅。

王淑娟分析，產線調配動作並非短期現象，預估未來幾個月都能維持成長態勢，成為推升製造業生產的主要動力。

其他業別則受到全球經濟成長放緩、智慧型手機銷售遲滯、美中貿易摩擦及國際原材物料價格處於低檔影響，都呈現負成長，不過，王淑娟表示，國際油價、鋼價在今年初止跌回穩，顯示背後有一定需求支撐，國際景氣並不像先前預期悲觀；加上美中貿易談判也出現曙光，新興應用持續擴張，有助接單需求回穩。

根據統計處調查，製造業者對2月生產動向指數按產值計算為37.2，預期將較元月減少；與去年同月相比，統計處預估，製造業生產年減1%至年增0.7%。（編輯：郭萍英）1080226