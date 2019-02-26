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蘋果調整庫存 玉晶光1月EPS僅0.19元

最新更新：2019/02/26 18:29

（中央社記者韓婷婷台北26日電）光學鏡頭廠玉晶光公布去年稅後盈餘新台幣9.33億元，年減10.9%，全年每股盈餘9.36元；今年1月因蘋果調整庫存影響，單月獲利1920萬元，年減76%，每股盈餘（EPS）達0.19元。

玉晶光近期股價強勢飆漲，從1月4日的低點162元一路反彈到今天盤中高點一度來到321元，在年線反壓322.5元見到壓回，尾盤下跌6.5元，以310元作收，波段漲幅超過90%，由於短線波動過大，應主管機關要求公布財報數字。

玉晶光2018年第4季合併營收21.4億元，年減21%，單季稅前盈餘為3.86億元，年減45%，稅後餘為2.88億元，年減50%，單季每股盈餘為2.89元；第4季雖然營收低於第3季的23.77億元，但EPS達2.89元，小幅優於第3季的2.73元。

玉晶光累計2018年全年合併營收79.26億元，稅前盈餘為12.64億元，稅後盈餘為9.33億元，年減10.9%，每股盈餘為9.36元。

另外，玉晶光也公布1月獲利自結數，1月合併營收4.25億元，年減45%，稅前盈餘為2607萬元，年減81%，稅後盈餘為1920萬元，年減76%，單月每股盈餘為0.19元。（編輯：楊凱翔）1080226

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