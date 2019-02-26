1月M1B年增率6.55% 創2年來新高

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）受放款與投資成長增加，今年1月M1B、M2年增率分別為6.55%以及3.14%，其中M1B年增率為105年12月來新高，持續呈黃金交叉格局。

中央銀行今天公布1月金融情況，M1B、M2年增率分別為6.55%以及3.14%，M1B年增率為105年12月來新高。仍呈現代表資金寬鬆的「黃金交叉」格局，主要受放款與投資成長增加，以及外資轉呈淨匯入影響。

央行官員表示，主要受到農曆春節影響，民眾對新台幣需求較高，以及因年前交易資金增加和一月份外資匯入較多所致。另外，官員補充，數位時代網銀興起，民眾資金調度方便快速，隨時可將定存轉為活存，或將活存轉為定存，也會影響數據變化。

央行指出，外資1月份淨匯入30.11億美元；外國人新台幣存款1月期底數為新台幣1814億元，較去年12月增加33億元。

進一步觀察代表散戶指標的證券劃撥存款，1月底證券劃撥存款餘額為新台幣1兆7585億元，月增458億元。官員表示，一月股市已逐步回溫，整體股市資金動能還算不錯，內需溫和成長，國內資金需求也相對穩定。

外匯存款部份，為新台幣5兆7933億元，年增率為0.19%，官員解釋，主要因去年同期基期較高，加上今年台灣出口數字下滑較多影響，以及1月份接近年關，企業對新台幣資金需求較高，且新台幣微貶，不少人將外匯換成台幣，使年增率僅小增0.19%。

央行每月公布M1B包含通貨淨額及活期性存款，M2則是M1B加上定期性存款。M1B年增率上揚會帶動M2年增率上揚，顯示金融交易熱絡。但若M1B年增率上揚，M2年增率卻下降，則代表金融交易趨緩。（編輯：黃國倫）1080226