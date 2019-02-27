Fed仍將耐心處理是否升息 歐股大多上揚

（中央社倫敦26日綜合外電報導）由於美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾表示，聯準會在決定是否進一步升息上仍將保持「耐心」，歐洲主要股市今天大多上揚，不過英國可能延後脫歐，倫敦股市收低。

倫敦FTSE 100指數下滑0.5%，以7151.12點作收。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.3%，收在11540.79點。

巴黎CAC 40指數上漲0.1%，收5238.72點。

鮑爾（Jerome Powell）今天在參院銀行委員會做證時表示，美國經濟今年將以穩健步伐成長，儘管速度放緩，在決定是否進一步調高利率上，聯準會仍將保持「耐心」。

鮑爾重申聯準會上個月的政策轉變，表示「相互矛盾的趨勢和訊號」削弱進一步升息的論據，並使原本正面的經濟前景較不確定。

鮑爾告訴國會議員，「我們認為目前的經濟情況健康，經濟前景良好」，並預測今年將以穩健步伐成長，不過較去年緩慢，就業市場仍將強勁。

英國首相梅伊（Theresa May）今天承諾允許國會延後脫歐期限長達3個月，以避免無協議脫歐的混亂局面。

由於美國總統川普表示，對中國貿易談判已有「相當進展」，可將加徵關稅期限延長，助長市場對美、中長期貿易僵局化解的期望，歐股昨天與全球股市一同上揚。（譯者：陳政一）1080227