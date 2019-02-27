MSCI調整今天收盤後生效 法人：注意尾盤波動

（中央社記者吳家豪台北27日電）明晟（MSCI）指數編纂公司季度調整結果將於今天收盤後生效，法人提醒，指數調整成分股生效前最後交易日的尾盤可能波動較大；投信認為，台股權重調升有助短線投資情緒。

法人指出，全球被動式指數追蹤資產規模日益成長，雖為追蹤標的帶來流動性，但由於被動式指數追蹤資產大抵採收盤價為交易基準以減少追蹤誤差，一般而言，於指數調整成分股生效前最後交易日的尾盤可能波動較大。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，2月12日公布本季相關指數調整，台股於全球標準型指數、亞洲（日本除外）指數、新興市場指數權重皆上升，各調高0.01個百分點、0.02個百分點、0.03個百分點，調整後權重分別為1.31%、12.78%及11.02%。

摩根投信提供的資料顯示，本次MSCI調整，台灣個股共4檔調升權重、16檔調降權重，其中上海商銀調升最多，升幅0.78314個百分點；台積電調降最多，降幅0.24809個百分點。

摩根投信執行董事葉鴻儒指出，台股與美國、國際景氣有高度連動關係，進入2019年隨著美股彈升，特別是納斯達克指數大漲激勵，帶動台股投資情緒再度增溫，站穩萬點行情之上，有利多方熱度持續。MSCI權重上升可能對於短線投資情緒有所助益，不過長線來看影響並不大。（編輯：李信寬）1080227