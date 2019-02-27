7都前兩月購屋量增 下半年受大選影響

（中央社記者韋樞台北27日電）房仲各自統計7都今年前兩月交易量，幾乎都有雙位數年增，價格微漲，主要是自住剛性需求支撐交易。房仲表示，購屋人追價能力有限，下半年的總統大選預備期將衝擊房市。

台灣房屋集團統計內部成交行情，2月7都價量變化受限於工作天數少；若合計1、2月交易量則以新北市增幅多達18.7%，其次高雄量增15.9%，新竹增14.8%；而價格新北跌3.1%，高雄小跌1.6%，其餘皆小漲，7都平均交易量增12.7%，價增1.4%，交易溫度呈現「量增價微升」格局。

永慶房屋2月全台交易量年增26%，其中以高雄市成長58%最熱銷，新竹縣市增加46%居次，台中也成長23%位居第3，其他都會區則成長12%到17%不等，顯示今年全台買氣明顯較去年回溫。累計前兩月全台平均交易量年增38%，7都中以高雄市年增54%最多，新竹縣市以46%和台北市以年增40%居第2、3名。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，因春節假期和農曆年前交易習慣，2月交易量較少，且開工後的房屋交易有明顯趨緩的狀況；不過若和去年同期相較，整體仍屬增溫，顯示剛性需求盤堅，買氣仍持續回溫中，雖有些區域單價有些微漲，今年房市發展，價格還是唯一關鍵。

張旭嵐指出，2月量增最多的是新北市，總價集中在新台幣500萬元到800萬元的公寓和華廈產品，顯示仍為首購自住買盤；高雄價格小幅盤整，但整體氛圍經濟議題熱絡，自住買氣旺。接下來228連假，台灣房屋統計年後「來店客數」與「來電客數」以及網路預約看屋皆較年前增加約2成，可望帶動3月買氣。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，今年開春以來房市買氣增溫，整體房市表現開紅盤，但美中貿易角力仍未定，加上今年下半年總統大選競選開始運作，都是衝擊房市的變數。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡也認為，面對2019年國際經濟表現不佳，但上半年看來仍穩健，下半年在總統大選壓力下，買方觀望心態會濃厚而影響買氣。（編輯：林沂鋒）1080227