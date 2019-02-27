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台股尾盤爆量收小黑 MSCI調整盤後生效

最新更新：2019/02/27 14:38
台股加權指數27日終場收在10389.17點，小跌2.38點，成交值新台幣1331.36億元。（中央社檔案照片）
台股加權指數27日終場收在10389.17點，小跌2.38點，成交值新台幣1331.36億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北27日電）美股下跌，今天台股跟著修正，雖然明天228起一連4天休市，投資人相對保守，但指數震盪幅度不大，因MSCI明晟調整台股權重在今天盤後生效，尾盤爆量收小黑。

加權指數終場收在10389.17點，小跌2.38點，跌幅0.02%，成交值新台幣1331.36億元。8大類股當中，僅泥窯、食品、金融類股上漲。

MSCI新增成分股上海商銀尾盤爆量急拉，收在47.9元，創歷史新高，大漲6.68%；獲調升權重南亞科收62.2元，小漲0.32%。長榮航收15.45元，上漲2.31%，但長榮海收12.45元，小跌0.4%。

晶圓代工龍頭台積電收239元，小跌0.2%。鴻海收72.7元，小跌0.13%。股王大立光收4360元，上漲0.69%。

華南投顧董事長儲祥生表示，MSCI調整在今天的盤勢已經反映過了，所以4天連假過後的台股表現，還是要觀察假期內美股的動態，畢竟台股集中市場近來靠外資加碼追捧，外資進出依據仍是美股，就像昨天晚間美股整理，今天台股就跟著震盪。

儲祥生說，雖然部分權值股遭MSCI調降權重，但外資依然加碼，只因美股近來上漲帶動台股走揚，外資優先選擇權值股。

不過，他指出，台股已經漲了一大段，今天盤面找不到主流股，沒特別強勢股帶動情況下，接下來要靠什麼題材拉抬指數現在仍難確定。台股短線走勢還是看美股，要靠自己恐怕還是不易。當然，櫃買市場有本土資金買盤，今天還是小漲。（編輯：趙蔚蘭）1080227

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