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速霸陸兩款車煞車燈有瑕疵 召回近227萬輛

最新更新：2019/02/28 23:50

（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本汽車製造商速霸陸（SUBARU）有兩款汽車因可能有煞車燈不亮等的瑕疵，所以宣布召回海內外226萬8841輛車子。這是速霸陸創立以來，召回車輛數最多的一次。

日本經濟新聞報導，速霸陸宣布召回的是小型車IMPREZA與多功能房車Forester這兩款汽車，兩款汽車在日本境內2008年9月起到2017年3月之間一共生產30萬6728萬輛，在北美等日本以外的地區生產約196萬2113輛。

速霸陸今天已向日本國土交通省（相當於交通部）提出報告，表示要召回這些車輛。今後也會向海外有關單位提出報告。

通常駕駛踩煞車踏板時，煞車燈開關會切換，然後引擎啟動。但因煞車燈的開關有瑕疵，可能造成引擎無法啟動。

速霸陸於本月7日公布2018年度（到2019年3月底的財會年度）財測向下修正，淨利比前一年度少36%，為1400億日圓（約新台幣394億元），比原先預估的少270億日圓。

有關這兩款汽車進行召修的相關費用是否造成財測須向下修正的問題，速霸陸表示，除了公司進行成本刪減外，在北美銷售的業績超乎預期，所以財測不需做修正。

速霸陸從2013年起陸續收到1399件煞車燈等有瑕疵的報告，但尚未收到有人因此發生事故的報告。1080228

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