小米台灣總經理李佳峰傳將離職 公司未證實

（中央社記者吳家豪台北1日電）任職超過5年的小米台灣總經理李佳峰傳出將於下週離職，小米台灣今天僅表示，公司主管如有異動，將會於適當時間對外公告；但並未證實李佳峰是否離職，也未說明接任人選。

蘋果日報報導，協助小米在台灣拓展直營體驗店的推手李佳峰將任職到下週，可能轉戰台灣通路商；小米台灣總經理職務可能由原本擔任小米國際部香港及美國營運總監的羅燕接任。

去年11月小米台灣舉辦雙11新品溝通會時，李佳峰受訪表示，小米發展新零售著重坪效表現，以低頻度的手機產品，搭配高頻度的生活類用品，吸引大量人流到店重複購買，加上商品種類非常多，購買連帶率更高，單店產值遠高於傳統門市。

李佳峰最近一篇臉書（Facebook）發文時間是2月24日，內容指出，小米台灣已開始使用小米MIX3 5G版進行與台灣各大電信商合作5G測試，以確保小米在台灣5G時代來臨時占有領先地位。

今年1月17日李佳峰更在臉書發文感性表示，一轉眼小米台灣成立超過5年，員工目前超過100人，謝謝大家一直和他努力工作，「除了感激還是感激」，「能用最寶貴5年青春跟同事創立一間這樣的公司，值得」。（編輯：趙蔚蘭）1080301