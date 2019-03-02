有線電視大戰MOD 學者籲修法導向良性競爭

（中央社記者劉麗榮台北2日電）中華電信MOD近期不斷搶食內容傳輸市場大餅，引發有線電視業者強烈危機意識，雙方劍拔弩張，前NCC委員何吉森呼籲儘速通過匯流法案，將有線電視及MOD導向良性競爭。

有線電視一向獨占鰲頭，擁有最大宗收視戶，但近年卻面臨Netflix、愛奇藝等跨國OTT（影音串流平台）業者步步近逼，加上國家通訊傳播委員會（NCC）1月開放MOD自組頻道，鬆綁多年的緊箍咒，對有線電視業者形成更大威脅。

根據NCC統計，2018年有線電視用戶數僅剩507.7萬戶，較最高峰的522.5萬戶流失超過14.8萬戶；今年2月21日，台灣有線寬頻產業協會帶領中嘉、凱擘、台灣寬頻、台灣固網等4家重量級業者拜會NCC，要求解除黨政軍條款、鬆綁系統經營者與關係企業訂戶數不得超過全國總用戶1/3、收視費率取消審核制等5大管制，藉此取得與MOD競爭的籌碼。

但NCC並未正面回應業者的要求，只強調目前除了針對「競爭平台間的管制調和」蒐集意見、擬定傳播政策白皮書，並將修正廣電三法（有線廣播電視法、無線廣播電視法、及衛星廣播電視法）以符合匯流時代的需求。

根據知情人士透露，NCC年中可能會提出更多新辦法，強化MOD管制、放寬有線電視多系統經營管理業者（MSO）限制，都是可能的方向。

「傳播政策綠皮書」起草人之一、世新大學廣電系兼任副教授何吉森對中央社記者說，就美國的法規來看，cable（有線電視）與IPTV（如台灣的MOD)為同一市場，採相同管制標準，但在台灣，有線電視由廣電三法管理，MOD經營依據「固網管理規則」規定，兩者「不對稱」。

何吉森說，既然NCC已經同意MOD自組頻道開放，兩者應該視為同一市場，讓有線電視可與MOD一較高下。

不過，現行廣電三法並非以匯流角度立法，且因交通部在中華電信持股比重高達35.3%，MOD受限黨政軍條款以及電信法約束，因此剛開始時不一定要完全同一標準，可以慢慢「拉齊」，等法制建構好後，再採同一個規範。

何吉森分析有線電視產業結構問題，廣告占營收比重高達6成到7成，占比過高，近年因google、facebook加入競爭，廣告量銳減，但能授權出去的節目幾乎沒有，台灣影視產業陷入「資金沒進來，節目出不去」困境，因此當務之急不是有線電視與MOD大戰，而是要如何健全影視產業體質。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚說，中華電信MOD與全球OTT龍頭Netflix結盟，以拉大與有線電視的競爭差距，但是MOD不能只做「平台」，應進一步思考與Netflix合資拍片，做出更好的內容，行銷出去。

賴祥蔚說，國際合作重點應放在怎樣壯大台灣的影視產業，對長遠的影視產業發展才有幫助。

對於有線電視的未來，賴祥蔚憂心地說，當閱聽人越來越習慣OTT服務，有線電視產業恐守不住用戶，「餅」愈做愈小，已經不多的本土影視產量還會更少，最後被韓劇、美劇等取代。

有線寬頻產業協會認為，長期以來，有線電視收費只跌不漲，在廉價文化之下，文創產業難以提升，希望大家能有「使用者付費」觀念，品質要好，收費也要合理，而不是一昧便宜就好，甚至免費更好。

何吉森說，韓國類似NCC的機構曾帶著產官學代表到印尼簽定資金、拍攝等合作計畫，台灣影劇界的技術很強，但市場淺薄，要如何找出合作空間、開拓市場，需要政府長期去做。（編輯：林孟汝/陸倩瑤）1080302