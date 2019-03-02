1月景氣燈號有望脫離藍燈 學者：不代表觸底反彈

（中央社記者潘姿羽台北2日電）台灣經濟成長趨緩，不過國發會預計4日公布的1月景氣燈號，有可能脫離代表景氣「低迷」的藍燈，轉呈黃藍燈；台經院景氣預測中心主任孫明德對此表示，不代表景氣已觸底反彈，「不要太早慶祝」。

國發會按月公布的景氣燈號，是由涵蓋金融、生產、貿易、就業等9項經濟指標所構成，而去年12月的景氣燈號跌落至藍燈，是33個月以來首次轉呈藍燈，景氣領先指標更是連續7個月下滑，國發會坦言，景氣有走緩現象。

不過觀察1月景氣燈號各項構成指標的表現，貨幣總計數M1b、海關出口值、機械及電機設備進口值，以及批發、零售及餐飲營業額等指標，成長率均較上月為佳，有望跨越變燈門檻，替景氣燈號綜合判斷分數加分。

雖然實際結果得待國發會公布而定，去年12月景氣燈號的綜合判斷分數為16分，在藍燈的上緣，只要再加1分，就能重返黃藍燈；就目前已公布的經濟數據來看，1月燈號亮出黃藍燈的機率甚大。

儘管景氣燈號有望脫離低迷藍燈，孫明德直言，還不到經濟止跌上揚階段，「冬衣不要太早收起來」。

孫明德表示，去年底美中貿易戰帶來的不確定性、油價下跌、股市也下跌，都重傷企業信心，展望景氣前景也轉趨保守，如今貿易戰因美中持續談判，有和緩跡象，油價不再持續下跌，台股也重返萬點，市場擔心的因素現在都沒有惡化，經濟數據也就好轉了。

不過美國、歐洲、中國等主要經濟體的經濟持續趨緩，孫明德指出，未來整體經濟成長動能仍在弱化，短期經濟數據轉好，只是因為貿易戰、油價、股市對經濟的下拉減弱，不代表景氣觸底反彈。

孫明德也提醒，近期印度巴基斯坦衝突、英國脫歐都是重大國際事件，若往壞的方向發展，對於全球及台灣都是不利因素，必須審慎關注後續發展。（編輯：林興盟）1080302