NCC射3箭引導業者製播優質內容 減少舊片重播

NCC通過有線電視系統經營者收費標準修正草案，最快2020年消費者就能自行選擇、組合喜愛的頻道或套餐。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者潘姿羽台北2日電）NCC為了促進視聽傳播內容市場多元發展、照顧消費者權益，並提升內容製播能量，多管齊下，不只端出有線電視系統經營者收費標準修正草案，且推動減少舊片重播率、增加自製率，力拚讓電視更好看。

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗表示，民眾過去訂閱有線電視「大碗公（吃到飽）」的視訊服務，比較沒有自由選擇頻道的權利，為了解決此問題，NCC積極推動多元選擇付費政策，今年1月16日通過「有線廣播電視系統經營者收費標準」修正草案，現正預告中，最遲第3季會對外公告，最快明年，消費者就能自行選擇、組合喜愛的頻道或套餐。

「有線廣播電視系統經營者收費標準」修正草案規定業者至少推出2組以上的基本頻道組合，第1組基本頻道應包含依法必載的無線電視、公視、客視等13個頻道，收視上限新台幣200元；消費者收看有線電視的門檻降低後，可以將節省下來的錢，再去訂購自己喜歡的單一頻道或頻道套餐。

第2組則以前一年訂戶數最多的基本頻道組合為原則，也就是目前的吃到飽頻道組，每戶每月收費不得超過600元上限；翁柏宗說明，第2組的用意是照顧想吃到飽的訂戶，可以選擇維持既有收視習慣。

業界多年來期盼NCC開放收視費上限600元的天花板，翁柏宗也說，草案規劃有條件放寬收視上限600元天花板，前提是頻道授權費用占收視費用的50%，或者頻道內容數量品質顯著提升。

翁柏宗表示，透過多元選擇付費方案，消費者可以有多種選擇，甚至單頻單選，這樣的改變有助於促進有線電視平台增加頻道套餐及上架內容的多元性，進而帶動上游內容產製發展。

翁柏宗坦言，業者多偏好現有的吃到飽模式，但消費者的收視行為在改變，如果政府不拋出政策誘因，引導業者轉型、提升內容產製，長此以往，業者反而會流失訂戶。

NCC除了提出頻道分組付費，也推動減少舊片重播、增加自製內容比率；在減少舊片重播方面，NCC委員會議2月27日通過修正草案，新增首播定義，如果頻道播放超過新播日5年的節目，就算重播，以此督促業者不要大量放送老舊節目，保障消費者權益。（編輯：楊玫寧）1080302