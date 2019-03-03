台股逼近年線關卡 法人估震盪整理走勢

（中央社記者張建中台北3日電）二二八連假將結束，台股休市期間，美股漲跌互見，道瓊指數跌31.66點，那斯達克指數漲40.65點。法人預期，台股指數逼近10479點年線關卡，短線可能維持震盪整理走勢。

因市場對美中貿易談判的期望勝過經濟數據的多空分歧，美股3月1日收高，道瓊工業指數上漲110.32點，漲幅0.43%；標準普爾500指數漲19.2點，漲幅0.69%；那斯達克指數漲62.824點，漲0.83%。

在1日大漲後，那斯達克指數於台股休市期間上漲40.65點，漲幅0.5%；標準普爾500指數漲9.79點，漲幅0.35%；但道瓊工業指數跌31.66點，跌幅0.12%。台積電美國存託憑證（ADR）跌0.21美元，跌幅0.53%。

分析師王兆立指出，除美國總統川普和北韓領導人金正恩二度會談以無協議告終，台股休市期間，MSCI明晟表示，將增加中國A股在指數中的權重，分3階段在今年內從現行5%的納入因子增加至20%。

他認為，MSCI調高A股權重，可能影響資金流入A股；不過，觀察國際股市表現，日本等中國以外的股市並未受到衝擊，預期對台股影響也將有限；川金二會以無協議告終對台股也不致造成衝擊。

外資在二二八連假前現貨已連續8個交易日買超台股，儘管期貨淨多單降至5萬9961口，王兆立認為，外資看法依然偏多。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，市場資金面持續偏多，只是台股指數逼近10479點年線，短期難免面臨漲多回檔壓力，指數可能維持震盪整理走勢，以個股表現為主。

廖哲宏指出，隨著時序步入企業發布年報旺季，並陸續公布股利政策，殖利率料將是投資人關注的重點之一。（編輯：蘇志宗）1080303