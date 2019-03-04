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台股逼近年線壓力 法人估震盪機會大

最新更新：2019/03/04 08:22
法人認為，川金二會等國際局勢暫不影響台股，台股已近年線賣壓，指數恐震盪整理。（中央社檔案照片）
法人認為，川金二會等國際局勢暫不影響台股，台股已近年線賣壓，指數恐震盪整理。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北4日電）上週末市場對美中貿易談判期望勝過經濟數據的多空分歧，美股3大指數收紅，台股連假前小跌作收。法人認為，川金二會等國際局勢暫不影響台股，台股已近年線賣壓，指數恐震盪整理。

上週末歐股和美股均收紅，主因投資人看好美中貿易談判發展。道瓊工業指數上漲110.32點，或0.43%，收在26026.32點。連假前台股投資人相對保守，指數震盪幅度不大，加權指數終場收在10389.17點，小跌2.38點。

法人表示，MSCI明晟調整已反映在2月27日的盤勢，連假過後今天台股表現，還是要觀察假期內美股的動態。

法人指出，MSCI明晟將增加中國A股在指數中的權重，分3階段在今年內從現行5%的納入因子增加至20%；不過，除中國股市以外的國際股市未受到衝擊，預期影響台股有限；至於川金二會以無協議告終不致衝擊台股。

法人認為，美國原訂3月1日是美中雙方就貿易爭端達成協議的期限，否則美國將對中國再調高關稅，但美國總統川普日前宣布推遲談判期限，並要求中國取消美國農產品的關稅。目前台股盤面沒有強勢主流股帶動，加上指數距離年線10479點僅剩90點，估計台股短期難免漲多回檔壓力，指數可能維持震盪整理走勢，以個股表現為主。（編輯：張均懋）1080304

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