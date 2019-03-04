台股震盪收黑 法人估資金可望轉進非電子族群

（中央社記者韋樞台北4日電）國際局勢平緩，陸股及亞股走揚，台股年線前震盪小幅拉回，科技相關類股發揮穩盤。法人表示，國際局勢值得期待，但台股有融券空單回補，指數漲跌空間不大，資金有望轉進非電子股。

台股終場下跌39.29點，收在10349.88點，成交值新台幣1373.12億元。

大陸股市受惠MSCI明晟將增加中國A股在指數中的權重，分3階段在今年內從現行5%的納入因子增加至20%；同時近日舉行人大和政協的兩會會議，推升今天陸股上海和深圳指數漲幅均逾2.5%，表現居亞股之冠。

台股今天開低走低，盤中最低下跌76點，達10313點，但隨後買盤進駐跌幅收斂，推升指數回到10350點之上；類股方面，早盤帶動大盤的光學類股動能轉弱，繼之而起的電機、電器、化學、生技、電子零組件等類股走強穩住大盤，觀光百貨類股尾盤急拉。

至於跌幅較重類股包括貿易類股下跌2.54%、食品類股下跌1.77%、半導體類股下跌1.06%。

股市資深分析師林成蔭表示，在國際局勢方面，美國總統川普和大陸國家主席習近平將於3月27日會晤，可能對美中貿易戰談判結論有所協議；同時近期由鷹派轉為鴿派的美國聯準會(FED)預計3月19日和20日舉行會議，是否會升息值得關注。

林成蔭指出，若國際局勢穩定下來，在資金面和信心面提升下，若是景氣能跟上，至少可保持不錯的經濟表現，但若是先前看弱的景氣未能跟上，未來3月的台股行情就只能以反彈視之。

林成蔭並不改變先前台股指數維持10300點到10500點之間震盪的看法，主要是台股在股東會前會有融券空單回補的行情，同時外資也在買超，但先前4大基金在護盤時買進的權值股等，可能會在指數上漲時賣出，造成指數在區間震盪，欲高不易，但個別股價差會變大。

至於4大基金賣出護盤股票的獲利可望轉進非電子族群，林成蔭認為，包括紡織下游的成衣、醫療器材、食品等傳產股有望受惠資金挹注，值得關注。（編輯：趙蔚蘭）1080304