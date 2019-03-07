生醫產業營業額年增5.5% 蘇揆讚成績亮麗

（中央社記者王承中、葉素萍台北7日電）行政院長蘇貞昌今天表示，生醫產業去年整體營業額達新台幣5141億元，成長5.5%，成績非常亮麗；他並期許各相關部會繼續加油，讓台灣成為國際級生醫創新研發樞紐。

行政院院會今天安排科技部報告「生醫產業創新推動方案現況與執行績效」，科技部在院會的簡報說明，2018年生醫產業的營業額總體預估達5141億元，整體成長率達5.5%。生醫產業民間投資額為552.64億元，投資案更達133件，有效帶動國內資本投資的成長。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午在行政院會後記者會轉述，蘇貞昌在出席行政院會時表示，「生醫」是5+2產業之一，很感謝科技部、衛福部、經濟部等各部會協同努力，去年整體營業額5141億元，成長了5.5%，成績非常亮麗，在國內外許可證的取得也都有一定的成長，更加入國際醫藥法規協和會（International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, ICH）成為會員。

蘇貞昌指出，也請各相關部會繼續加油，因為新藥醫材等研發，需要專法制訂，新的產業，也需要政府協助國內產業擴大市場。去年剛開幕的國家生技研究園區，正是推動生醫產業非常重要的里程碑，也希望相關部會妥適運用，協同串聯新竹生醫園區、中部微創、南部醫材等。大家一起加油，讓產業能有更亮麗的成績，讓台灣成為國際級的生醫創新研發樞紐。

科技部指出，去年台灣廠商所開發共計6項新藥獲得國際藥證，醫療器材產品共49項高值醫材獲得美國食品藥品監督管理局的FDA510（K）上市核可，展現台灣生醫產業創新推動的成果。台灣在去年也正式成為ICH會員，在醫藥法規可以跟國際同步，也可以參與醫藥訂定，對台灣醫藥水準、產業發展都有正面意義。

科技部表示，至去年12月底，台灣研發中新藥於國內、外進行臨床的項目共計295項（新增53項），其中獲得美國FDA許可進入臨床試驗計有171項（新增37項）。2017年修正「生技新藥產業發展條例」放寬高風險醫材認定範圍及新增新興生技醫藥產品，截至今年2月底，新增13家，18項產品因修法受惠。（編輯：林興盟）1080307