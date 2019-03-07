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2019東京國際食品展
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2019東京國際食品展3/6

日本參展賣出萬噸香蕉 總統PO文貨出去錢進來

最新更新：2019/03/07 18:59
農委會赴日簽下新台幣5億元、1萬噸的香蕉訂單，總統蔡英文7日臉書發文，肯定農委會主委陳吉仲打造農業行銷國家隊，擴展新興市場。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
農委會赴日簽下新台幣5億元、1萬噸的香蕉訂單，總統蔡英文7日臉書發文，肯定農委會主委陳吉仲打造農業行銷國家隊，擴展新興市場。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者溫貴香台北7日電）農委會赴日簽下新台幣5億元、1萬噸的香蕉訂單，行政院長蘇貞昌今天在LINE上宣傳，總統蔡英文臉書也發文肯定，還特別標註「貨出去錢進來，小英做得到」。

農委會主任委員陳吉仲6日與立法委員邱議瑩、莊瑞雄共同見證下，旗山果菜運銷合作社理事主席郭文明與日本Wismettac食品有限公司社長辻川弘簽訂為期3年的台灣香蕉採購合約。

蘇貞昌今天一早在LINE大力宣傳，他表示，農委會與農民一起努力，幫優質的台灣農產品到國外找市場，在昨天一天內，就在日本最大食品展賣出了1萬噸、5億元的台灣香蕉。

蔡總統下午也在臉書發文，肯定陳吉仲打造農業行銷國家隊，擴展新興市場，以及尋求穩定長約，確保收益穩定，永續經營。

高雄市長韓國瑜競選時標榜「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」；蔡總統貼文除了提到香蕉，並特別標註水產也簽了18億，「貨出去錢進來，小英做得到」。（編輯：楊凱翔）1080307

農委會赴日簽下新台幣5億元、1萬噸的香蕉訂單，行政院長蘇貞昌7日在LINE大力宣傳。（圖取自蘇貞昌官方LINE帳號@eballgogogo）
農委會赴日簽下新台幣5億元、1萬噸的香蕉訂單，行政院長蘇貞昌7日在LINE大力宣傳。（圖取自蘇貞昌官方LINE帳號@eballgogogo）
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