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蘇貞昌：目前不會漲電價 沒有調整壓力

最新更新：2019/03/08 12:45

（中央社記者劉冠廷台北8日電）行政院長蘇貞昌今天明確表示目前不會漲電價，他說，以目前燃料成本相對低的情況，目前並沒有要調漲電價的壓力，所以經濟部長沈榮津也已經宣示，目前沒有要調整電價的要求。

立法院院會今天進行施政總質詢。國民黨立委蔣萬安在質詢時詢問，依照政府最新的能源配比，燃氣要提高到50%，但目前碰到的困境是原本的接收站在2年前就該興建，5年後完成，才能讓大潭電廠順利發電，才能達到再2025年燃氣發電達到50%。

蔣萬安說，但因為目前的延宕，還不知道何時開始興建，這樣的連動，可能會讓2025年無法如期達到目標，政府今天應該要務實說明，若最新的能源配比無法達標，經濟部對於電價計算勢必會修正與調整，因此，電價到底會不會漲。

列席備詢的蘇貞昌表示，不會，電價調整有電價審議委員會與機制在處理，以目前燃料成本相對低的情況，目前並沒有要調漲電價的壓力，所以經濟部長沈榮津也已經宣示，目前沒有要調整電價的要求。

蘇貞昌強調，「這是一個委員會與一個機制，我不是用我行政院長的身分命令它。」而是尊重委員會與機制，經過分析，目前沒有要調整電價。

蘇貞昌表示，電價的調漲與否，當然會影響工業成本與民生的負擔等，所以政府會從面面俱到來考慮，不會是政治考量或選舉考量。（編輯：郭萍英）1080308

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