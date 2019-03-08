紓解農業缺工 陳吉仲：4月引進印尼450名研習生

（中央社記者溫貴香台北8日電）農委會主委陳吉仲今天答復立委邱議瑩關切如何解決農業缺工問題表示，450名印尼年輕人將比照日本研習生方式，4月到台灣農業改良場所學習2週至1個月後，直接到農場服務。

立法院今天邀請蘇貞昌報告施政方針並備質詢，民進黨立委邱議瑩表示，台灣農產品進軍東京奧運食物鏈的舞台有無更積極的對策，協助台灣農業成為東京奧運食材供應商、供應國家之一。

陳吉仲表示，兩個非常重要的對策，日本2020東京奧運要求所有賣過去的農產品都要符合安全標章，今年東京食品展包括高雄的蜜棗、紅蘿蔔都已符合要求，會更全面性輔導農民符合日本安全標章。

第二，他說，農產品國內價格波動非常大，不能說價格低才賣到日本、價格高就不賣到日本，農委會的責任就是穩定出口，所有訂單都是前一年講好。

陳吉仲說，農委會利用外交平台把所有業者找進來，告訴業者拿了訂單，農委會將全力協助穩定供貨。

農業缺工問題，陳吉仲說，蘇貞昌先前已指示，除了酪農外，已盤點主要8個農業縣市所需要勞動力從國外補充的調查後，已與勞動部協調用外展服務方式，透過農民團體直接調度，因為農民團體是單一雇主，上半年就會完成。

為解決農業缺工問題，勞動部1月30日決議將試辦酪農業及農業外展等2項目開放引進外勞，預計最快今年7月上路。

不過，陳吉仲也說，4月會有比照日本研習生方式的450名印尼年輕人，先到台灣農業改良場所學習2週至1個月技術之後，就可以直接到台灣農場服務。

另外，民進黨立委賴瑞隆表示，高雄市長韓國瑜上任後說想為高雄拚經濟，但蘇貞昌只想到卡韓。蘇貞昌說，這是韓國瑜在第一時間酒館半夜發表，他也在第一時間澄清，不是這樣。

「說行政院長換人，要他（韓國瑜）捷運重寫」蘇貞昌說，這是半夜酒館開直播，滿嘴胡說。蘇貞昌說，當行政院長之後，只要找得到一張公文要高雄市政府重寫捷運，他跟韓國瑜及高雄市民道歉，如果沒有，韓國瑜應該跟他、行政團隊、公務員道歉，結果沒有拿出任何公文、也沒有看到韓國瑜道歉。

部分媒體評論星馬外交政府不配合、韓國瑜出訪中國，政府給他穿小鞋，蘇貞昌說，韓國瑜努力幫高雄拚經濟，政府大力鼓勵，任何需要幫忙的地方，絕對幫忙，不會穿小鞋，沒有這樣的事情。（編輯：王永志）1080308