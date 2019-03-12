華映裁員 顧立雄：債權協商應完整充分揭露

（中央社記者陳俊華台北12日電）面板廠華映昨天公告，預計解僱勞工約2500人。金管會主委顧立雄今天表示，債權銀行已經完全介入債權協商，也希望能完全主導，華映應完整、充分揭露，並保障員工權益。

中華映管股份有限公司11日公告，因整體經濟環境不佳，公司財務陷入困境，去年12月13日向桃園地方法院聲請重整，並依據計畫精簡事業內容，整併部分閒置產能，節省各項經銷、人事費用及營運成本的支出，以求重建更生；預計在5月10日解僱勞工約2500人，盼為重整做準備。

立法院會今天進行施政總質詢。金融監督管理委員會主任委員顧立雄會前受訪時表示，債權銀行已經完全介入做重整協商，現在重整申請被駁回，在抗告當中；如果華映要再取得重整的可能性，從債權銀行觀點來看，應該會希望有完全的主導性。

顧立雄說，在債權銀行完全主導的情況下，華映應該要對債權銀行做完整、充分的揭露；從證交所立場來看也是一樣，華映都要做完整、充分的揭露。

顧立雄表示，員工的部分，華映一定要維護員工的權益，合乎勞基法相關規範；華映現在當然還是有一定的營收，營收進來後對於員工權益保障上，金管會將督促他們完成相關法令的規定。

媒體詢問，未來若債務風波擴大，是否將對董監求償。顧立雄說，這是財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心會進行的，投保中心會關心歷來董監的作為。（編輯：趙蔚蘭）1080312