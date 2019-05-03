天然氣原物料成本高漲 陶瓷公會：快撐不住了

（中央社記者韓婷婷台北3日電）天然氣價格及原物料成本近年居高不下，加上一例一休勞工成本增加，台灣陶瓷工業同業公會今天指出，磁磚業者背負沉重漲價壓力，快撐不住了。

陶瓷公會秘書長賴復元指出，陶瓷產業（國內窯業）為穩定品質，一向以瓦斯為主要燃炓，國內油價近期持續上漲，天然氣價格近1年來也持續上漲約17%；燃料成本約占總生產成本的4成。此外，磁磚原物料也上漲5%至8%。

賴復元表示，政府推動一例一休等新的勞工政策，同時對外勞的人數以及薪資、住的環境都有新規定，種種都增加工廠缺工壓力以及人力成本，推估勞動成本也上漲約5%。能源、原物料、勞動成本都上漲，讓磁磚生產總成本近1年來約增加10%。

據磁磚業者表示，有些中、長期訂單早就不敢接，為穩定市場供需，近期可能反應成本而調漲價格，以免接單愈多虧損愈多。

不過，賴復元也坦言，部分業者考慮到市場端接受度，一直在苦撐，面臨來自東南亞等地區進口磁磚的不公平競爭，業者有苦難言，期盼政府能重視國內磁磚業目前面臨的困境，在海外進口關稅及強制檢驗規範與非關稅貿易障礙上給予公平的競爭環境。（編輯：李信寬）1080503