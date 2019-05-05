非蘋客戶加持 大立光旺季效應提前開跑

（中央社記者韓婷婷台北5日電）大立光4月營收奮力跳上新台幣50.09億元，年增44%，月增28%，大幅超越法人預估的5%至10%，非蘋客戶新機熱銷，讓一向在第3季旺季才會見到的「5字頭」，提前在淡季見到。

法人表示，從大立光4月營收表現看來，非蘋客戶新機上市效益顯著外，蘋果iPhone庫存消化應已近尾聲，大陸在降價刺激需求的帶動也應有一定的挹注；大立光近幾年積極努力分散客戶，縮小上下半年淡旺季差距的策略已開始發威，讓旺季效應提前在第2季開跑。

大立光過去靠著一顆蘋果快速壯大，技術含金量超高，也讓大立光持續多年站穩「股王」角色。然而，單一客戶比重過高一直是外界對大立光的擔憂與疑慮，大立光也持續努力拓展非蘋陣營客戶，直到去年，三星及大陸主要手機品牌客戶幾乎全納入大立光客戶名單之列，讓大立光手機光學鏡頭霸主的地位更加穩固。

市場研究公司IDC最新數據顯示，2019年第1季全球智慧手機出貨量持續衰退，但華為手機出貨量卻逆勢成長，當季出貨5910萬支手機，年增高達50.3%，市占率達19%，再度打敗蘋果公司，位列第2名，僅次於三星公司。

法人表示，如果單純看第1季手機銷售的表現，對蘋果並不太公平，主要因為蘋果每年新手機都在第3季才上市，華為及三星在第1季都有新機推出，比較基期不一，不過華為橫掃中國龐大手機市場，人氣近逼三星及蘋果是不爭的事實。

對於大立光而言，全球布局重量級品牌客戶的拼圖已完成。大立光表示，客戶間的此消彼長，對大立光影響已不大；重點是整體市場的銷售表現，然而，多鏡頭及產品規格的不斷提升才是大立光後續最大的成長動力來源。

法人表示，大立光第2季受惠華為及三星新機舖貨效益，補上iPhone新舊機交替的空窗期，儘管iPhone銷售表現不佳，但大立光今年前4月合併營收新台幣148.32億元，年成長20.11%。為近2年罕見的高成長，主要是華為新機表現亮眼，三星訂單量增加外，非蘋陣營的產品規格提升，產品單價（ASP)拉高帶動。

第3季開始除了蘋果進入新機拉貨期外，非蘋陣營也將有新一波的新機上市，法人預估大立光5月維持4月相當水準，已經提前進入過去旺季水準，6月分蘋果iPhone將啟動新機拉貨潮，營運持續增溫可期。（編輯：林沂鋒）1080505