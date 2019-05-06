多空交雜 法人：台股恐高檔整理

（中央社記者韋樞台北6日電）台股上週受惠電子股帶領，指數逼近11100點，本週陸續有大型企業法說登場、4月營收公布，以及美國加徵中國貨品25%關稅，法人指出，都將影響本週行情，台股恐高檔量縮整理。

台股3日電子股領軍，站穩萬一關卡，收在11096點，直逼11100點；而4日早上收盤的美股更因就業數據亮麗，失業率寫下49年以來最低紀錄，激勵美股道瓊工業指數終場上漲197.16點，或0.75%，收在26504.95點，那斯達克指數創上漲127.224點，或1.58%，收在8163. 996點。

法人指出，本週台股面臨諸多變數，其中上市櫃公司首季財報和4月營收均將於近日公布；大陸五一長假之後是否如往年一樣漲多跌少；更重要的是外界以為美中貿易談判進入尾聲之際，美國總統川普今天推文，由於中國試圖重新協商，談判牛步，宣布週五（10日）起，對2000億美元中國商品的懲罰性關稅將調高至25%，後續效應值得觀察。

另外，電子業界普遍有共識，半導體產業景氣將於上半年落底，業者期待下半年景氣可望好轉。法人觀察，電子各族群都在輪漲。隨著台積電與聯發科等半導體大廠已陸續召開法說會，公布第1季財報；華碩法說會將於7日登場，下游系統廠將是新焦點。

另外，法人提醒，5月12日母親節即將來臨，包括百貨、餐飲、旅遊、飯店、美容護膚、保健品、網購與電商業紛紛祭出優惠爭食商機，相關個股均屬母親節概念股，題材是否升溫，值得注意。（編輯：鄭雪文）1080506