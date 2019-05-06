美中貿易再生波瀾台股急跌 法人：靜觀中國回應

（中央社記者韋樞台北6日電）美中貿易談判再生波瀾，美國總統川普不滿談判緩慢，推文表達10日起調高中國進口貨品關稅。亞股早盤全數大跌，台股早盤大跌近200點。法人建議靜觀中國回應，適度調節持股。

就在外界以為美中貿易談判進入尾聲之際，美國總統川普推文，由於中國試圖重新協商，談判牛步，宣布週五（10日）起，對2000億美元中國商品的懲罰性關稅將調高至25%。

川普推文表示，過去10個月來，中國高達500億美元的高科技商品已向美國支付25%額外關稅，其他2000億美元商品也被課徵10%懲罰性關稅，這些關稅是美國取得巨大經濟成果的部分因素。

亞股一早受此消息驚嚇，幾乎全數大跌，僅日、韓、馬來西亞股市跌幅不及1%；台股開低走低，開盤未久急挫至盤中低點10903點，不但跌破11000點大關，月線10942點也失守，成交量急增。

盤面類股以半導體股跌勢較大，台積電領跌，盤中最低258元，跌幅2.64%；鴻海最低85.2元，跌幅3.4%；惟大立光四月營收飛越50億元，反而開高走高，最高達4900元，漲幅4.81%。

法人表示，川普突然在中國副總理劉鶴赴美之前拋出震撼彈，符合川普向來的談判策略，施壓中國迫使接受美國的條件，但接下來中國如何接招，影響市場走向，若中國表示延緩赴美談判時間，市場將會遭受較大壓力；若中國按既定行程，則表示中國有接招的準備，市場壓力相對小。

法人指出，由於突如其來利空，造成台股今天高檔急跌，破月線10942點，建議投資人靜觀其變，觀察中國如何接招和回應；同時調整手中股票配置比例，若某些個股跌幅逾越大盤，就有調節必要。（編輯：郭萍英）1080506