BVI經濟實質法台商停看聽 會計師：留意3重點

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）英屬維京群島（BVI）日前發布「經濟實質法施行細則草案」，讓外界得以一窺經濟實質法上路後，具體的可能影響對象及範圍。勤業眾信（Deloitte）提醒，台商應留意3大草案重點。

擋不住全球反避稅浪潮，過去有租稅天堂之稱的BVI、開曼等地，陸續增訂「經濟實質法」，要求當地企業營運必須具有「經濟實質」，否則將處以罰鍰，甚至撤銷公司登記，表態不再歡迎紙上公司。為找出最佳因應之道，各界高度關注相關施行細則內容。

針對4月23日BVI發布的「經濟實質法施行細則草案」，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師廖哲莉認為，企業可關注3項重點。首先，經濟實質法的適用對象只限BVI當地稅務居民，註冊在當地、但身份為其他國家稅務居民的企業，可以豁免適用。

至於如何證明是其他地區的稅務居民，施行細則草案指出，包括居住者證明、納稅證明，或核定通知書等都可作為證明文件。若來不及準備證明文件，向BVI當地說明理由，提出申請，該財務年度可暫時豁免。

不過，廖哲莉提醒，要留意假設企業申報為A地區稅務居民，那BVI公司產生的全部相關所得，也要在A地區申報才算符合條件。

第二，BVI經濟實質法的適用對象並非所有公司，而是鎖定以9種活動類型為主的企業，包括純控股公司。至於純控股公司定義，廖哲莉說，施行細則草案認定為「僅持有股權投資、單純賺取股利收入及資本利得的相關個體」；也就是說，從事股票、債券、基金等財務性投資的企業，並非適用對象。

不過，現行僅有控股功能的BVI公司，是否能藉由轉投資其他非股權投資來解套，廖哲莉認為，仍有待商榷。草案目前還在意見徵詢階段，仍待歐盟及經濟合作暨發展組織（OECD）進一步討論認定，企業應持續留意最新法令發展。

第三，根據施行細則草案，純控股公司要落實經濟實質功能，須在當地有「適當」的人員與場所，並符合公司法規定。不過，對於怎樣算「適當」，看來還是要回歸個案情形認定。

廖哲莉說，其實不論是BVI還是開曼的經濟實質相關規範中，都存在很多概念性字眼，例如足夠、適當、適切，並未明定數量或條件；未來執行上，將視公司規模大小及實際從事活動等個案條件來判斷。因此，建議企業可諮詢專業機構，對人員及營運成本配置，進行合理評估。（編輯：楊凱翔）1080506