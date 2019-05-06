更多編輯台推薦新聞：
花蓮漁民捕獲巨口鯊通報 環團盼列保育類
生活

花蓮漁民捕獲巨口鯊通報 環團盼列保育類

16億穆斯林進入齋戒月 人在外太空也守齋
國際

16億穆斯林進入齋戒月 人在外太空也守齋

【六四專題】他們的30年

【六四專題】他們的30年

皇室愛情故事 荷蘭王儲愛美女勝於王位
國際

皇室愛情故事 荷蘭王儲愛美女勝於王位

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

上銀第1季每股賺2.06元 獲利8季來低點

最新更新：2019/05/06 14:21

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀第1季稅後淨利新台幣6.19億元，每股稅後純益2.06元，法人指是8季來相對低點，預期上銀第2季營運可季增，下半年看佳，全年營運力拚成長10%。

上銀第1季合併營收50.48億元，比去年第4季66.48億元減少24%，較去年同期65.53億元減少22.95%，法人指出，上銀第1季營收來到歷年同期次高。

上銀第1季合併毛利率36.8%，較去年第4季35.92%增加0.88個百分點，比去年同期40.04%減少3.24個百分點。上銀第1季合併營業利益7.59億元，合併營益率為15.05%，較去年第4季13.07%增加1.98個百分點，比去年同期21.37%減少6.32個百分點。

上銀第1季稅後淨利6.19億元，較去年第4季8.69億元減少28.7%，比去年同期12.15億元下滑49%，上銀第1季每股稅後純益2.06元，低於去年第4季EPS 2.85元和去年同期EPS 4.21元。法人指出，上銀第1季獲利是8季來相對低點。

本土法人報告日前指出，上銀第1季業績可望築底，單季毛利率和淨利率可觸底。第2季開始自動化產業衰退週期可望落底，上銀第2季開始業績可逐季復甦，產業需求可望在下半年回溫，上銀今年下半年營運動能可優於上半年，訂單回流可帶動獲利率逐季上揚，預期今年業績挑戰成長10%。（編輯：郭萍英）1080506

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報