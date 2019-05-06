上銀第1季每股賺2.06元 獲利8季來低點

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀第1季稅後淨利新台幣6.19億元，每股稅後純益2.06元，法人指是8季來相對低點，預期上銀第2季營運可季增，下半年看佳，全年營運力拚成長10%。

上銀第1季合併營收50.48億元，比去年第4季66.48億元減少24%，較去年同期65.53億元減少22.95%，法人指出，上銀第1季營收來到歷年同期次高。

上銀第1季合併毛利率36.8%，較去年第4季35.92%增加0.88個百分點，比去年同期40.04%減少3.24個百分點。上銀第1季合併營業利益7.59億元，合併營益率為15.05%，較去年第4季13.07%增加1.98個百分點，比去年同期21.37%減少6.32個百分點。

上銀第1季稅後淨利6.19億元，較去年第4季8.69億元減少28.7%，比去年同期12.15億元下滑49%，上銀第1季每股稅後純益2.06元，低於去年第4季EPS 2.85元和去年同期EPS 4.21元。法人指出，上銀第1季獲利是8季來相對低點。

本土法人報告日前指出，上銀第1季業績可望築底，單季毛利率和淨利率可觸底。第2季開始自動化產業衰退週期可望落底，上銀第2季開始業績可逐季復甦，產業需求可望在下半年回溫，上銀今年下半年營運動能可優於上半年，訂單回流可帶動獲利率逐季上揚，預期今年業績挑戰成長10%。（編輯：郭萍英）1080506