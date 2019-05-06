美中貿易談判生波 台股前景蒙塵

（中央社記者江明晏台北6日電）美中貿易戰談判再起波瀾，台股今天重挫近200點，失守10900點大關，投顧認為，8日的美中貿易談判若沒如期舉行，談判就重回原點，台股難保不會重演去年第4季陰霾。

就在外界以為美中貿易談判進入尾聲之際，美國總統川普推文，由於中國試圖重新協商，談判牛步，宣布10日起對2000億美元中國商品的懲罰性關稅將調高至25%，而且不久後關稅大刀也會砍向3250億美元中國商品，顯示全球兩大經濟體美中之間貿易緊張加劇。

受此消息影響，台股今天開低走低，收盤大跌199.18點，為10897.12點，跌幅1.8%，成交金額新台幣1378.63億元。

兆豐投顧協理黃國偉今天表示，目前市場都在關注美中貿易戰動態，美國總統川普舉動背後的盤算動機，對股市來說影響很大，如果只是因應中國拖延態度的反擊，意味著雙方談判還是會朝向和解方向進展，但如果是川普刻意節外生枝，兩方的戰火恐怕會難以止息。

他指出，關鍵要看5月8日在美國華盛頓舉行的中美貿易談判，是否會如期舉行，如果取消的話，可能就意味著重回原點，國際股市也將會有所反應，台股不排除重回去年第4季的情況，跌破萬點關卡。

他進一步說，台股從去年10月起漲至今，主要有兩大利多支撐，第一是中美貿易戰和解有望，第二是聯準會升息速度放緩，如果利多因素去掉一半，對台股來說相當不利，因此今天市場充斥山雨欲來的肅殺之感，要小心因應。

華南投顧董事長儲祥生表示，目前談判進度要推進有困難，但美國和中國大陸有實力差距，中國如果不願意完全受制於美國，最後一哩路會走得很辛苦。目前雙方舉動不是目的，應只是手段，只是要觀察雙方的談判會延續到什麼時間點，考驗股市忍受程度。

展望台灣，他認為，台股還是看美股臉色，還是會守住萬點關卡，但「時間拉得越久，會越麻煩」。（編輯：楊玫寧）1080506