美中貿易談判生變 新台幣淡定小貶1.8分

（中央社記者潘姿羽台北6日電）美國總統川普突然變臉，宣布10日起，對2000億美元中國商品的懲罰性關稅將調高至25%，美中貿易戰升溫讓亞洲股匯市齊跌，不過新台幣相對淡定，今天僅小貶1.8分，收30.925元。

美中貿易談判進入尾聲，外界原本樂觀預期將取得進展，市場的觀望氛圍也逐漸淡化，然而川普5日推文表示，由於中國試圖重新協商，談判牛步，週五（10日）起，對2000億美元中國商品的懲罰性關稅將調高至25%。

美中貿易談判進度突然大轉彎，讓市場措手不及，中國股匯市更是首當其衝，中國上證收盤報2906.46點，跌5.58%，失守3000大關，在岸與離岸人民幣也雙雙重貶，不過今天新台幣相對冷靜，外匯交易員表示，若真的調高關稅，也是周五才生效，這段期間都還有可能生變，市場觀望比較多，「並沒有很驚嚇」。

外匯交易員表示，今天外資受到消息面影響，賣超台股並匯出，出口商隨後進場拋匯，收斂貶勢，整體而言，市場的交易量並不算太大，可能是大家也「留一手」，先觀望後續發展，再來決定下一步要怎麼走。

新台幣兌美元今天開盤價為30.930元，最高30.915元，最低為30.940元；新台幣兌美元今天收盤收30.925元，貶1.8分，台北及元太外匯市場總成交金額12.16億美元。（編輯：林沂鋒）1080506