台股上週吸金6.7億美元 法人：市場震盪難免

（中央社記者韓婷婷台北6日電）觀察上週亞股資金流向，根據中信投信統計，台股再度由流出轉為流入，上週吸金6.7億美元；另由甫結束大選的印尼登上吸金王寶座。印度結束10週吸金態勢，上週流出0.5億美元。

摩根多重收益型產品經理陳若梅指出，儘管整體市場基本面不差，但市場仍不乏尾端風險。整體而言，陳若梅認為，現階段基本面數據持續好轉，然原先對於美中關係發展的樂觀情緒受阻，在缺乏明確方向下市場震盪難以免除。

展望台股後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，中美貿易談判來到最後衝刺階段，且大盤指數來到相對高點，儘管基本面良好，但外部環境仍有變數，波動將不可避免。短線上，建議先觀望外部環境，相對保守因應。

周俊宏表示，中美雙方本週三將於華盛頓再次進行貿易談判，然美國總統川普週日於推特表示，由於美中協議進展緩慢，中國正試圖重新談判。因此決定10日起把價值2000億美元的中國商品關稅稅率，由原本的10%提高到25%；而其餘3250億美元中國商品關稅，也有可能很快會被調高到25%。

此消息一出，引發市場譁然，原本中國國務院副總理劉鶴原訂於8日前往華盛頓的行程變數增加，川習會的不確定性也提高。市場認為，川普此舉應是試圖施壓，期望能儘快結束談判。只是，假設中美貿易制裁不會再有進一步的動作，外部干擾恐怕還是會持續一陣子，建議短線上先觀望。

再觀察全球股市與債券資金流向，摩根投信表示，美國經濟數據報佳音，失業率降至半個世紀以來新低，引領國際資金上週回流美股基金21.82億美元，並同步帶動美股4大指數齊揚，那斯達克指數不僅連續6週上漲，今年來更已第4度改寫新高紀錄。歐非中東基金也揮別連11週失血窘境，轉流入3.96億美元。

不過，就4月整體買氣來看，仍由全球新興市場基金獨占鰲頭，並連續6個月單月資金淨流入均穩居全球股票基金之冠。就全年資金動能來看，全球新興市場基金以近190億美元的淨流入奪下全球股票吸金王的冠軍寶座。（編輯：張均懋）1080506