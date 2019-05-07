美股溫和收低 法人估台股短期區間震盪

法人表示，美中貿易戰再變，台股短期在10900點附近區間震盪。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）美股溫和收低，台股6日重挫199點失守月線。法人表示，美中貿易戰再變，台股短期在10900點附近區間震盪。

美股早盤急挫，稍後局部反彈，終場溫和收低。道瓊工業指數下挫66.47點或0.25%，以26438.48點作收。標準普爾指數跌13.17點或0.45%，收在2932.47點。科技股那斯達克指數跌40.71點或0.50%，收8123.29點。

美中貿易戰再生波，台股6日終場下跌199.18點，收在10897.12點，成交值新台幣1378.63億元。三大法人外資及陸資、投信賣超，自營商買超，合計賣超143.13億元。

法人表示，美中貿易戰再變，台股6日帶量收長黑K棒，指數跌破短天期均線支撐，短線上檔壓力沈重，短期整理，在10900點附近區間震盪。

鴻海預期在10日召開董事會，有機會公布新任董事候選人名單。

美中貿易戰再生變，台塑憂慮貿易戰未明朗前仍影響企業信心，全球景氣未完全恢復，恐影響第3季石化原料需求及價格。

上市櫃公司法說持續舉辦，法人預估上銀第2季業績可較第1季佳，下半年業績會比上半年好。

宏達電4月營收新台幣5.9億元，再創2002年3月掛牌以來單月營收新低。（編輯：鄭雪文）1080507