川普威脅對中加稅 投信：美過去也玩過這把戲

（中央社記者邱柏勝台北7日電）美國總統川普威脅本週五將對價值2000億美元中國商品加徵關稅。匯豐中華投信表示，美國過去也曾在談判最後一刻玩這種把戲，但美中貿易談判還是有完成的可能。

就在外界以為美中貿易談判進入尾聲之際，美國總統川普日前推文，拒絕中國重新談判的要求，並宣布自10日起，中國銷美價值2000億美元非高科技商品的懲罰性關稅稅率將從10%調高至25%，重燃市場對全球經濟減緩的疑慮，也導致昨天全球股市重挫。

匯豐中華投信今天舉辦「中國投資論壇－龍騰而進」記者會，談及美中貿易戰議題，匯豐晉信投資部總監鄭宇塵表示，在上週以前，外界對美中貿易談判展望樂觀，孰料這兩天川普突然來個大反轉，外界也關心美中貿易戰的未來發展。

不過，鄭宇塵表示，中國仍會派貿易談判代表赴美，顯見美中貿易談判仍有完成的可能。尤其美國在過去也曾在談判的最後一刻玩這種把戲，例如上世紀末的世界貿易組織（WTO）談判，美國代表團在最後一刻說不談，也打包行李準備走人，但最後逆轉，因此美中貿易談判談成的可能性還是存在。

鄭宇塵表示，從理性角度而言，美中貿易談判失敗，雖然對中國影響很大，但對美國來說也是「殺敵一千、自損八百」，目前得知中國貿易代表團仍會前往談判，因此在週五前美國正式加徵關稅前，還是可以正面看待。

然而鄭宇塵也坦言，美中貿易談判最大的不確定因素是川普本人，難保不會因為一些政治因素而有變化。WTO談判時的美國總統是柯林頓，相對理性，「現在這個總統（川普），其實不好預測」。（編輯：鄭雪文）1080507