印度民眾收入成長下滑 消費市場陷入嚴冬

（中央社記者康世人新德里7日專電）印度內需市場最近進入嚴冬，包括汽車、兩輪車、航空旅遊和快速消費品銷售都下滑到只剩下1/4的低點。專家認為，這與城市及農村收入成長下滑，減少消費等有關。

一名在印度負責快速消費品銷售的台商告訴中央社，因廢鈔、商品與服務稅（GST）及政府考量盧比貶值調高進口稅等多次連續打擊，印度快速消費品市場萎縮快速。

印度經濟時報（Economic Times）今天報導，過去10個月，印度客車銷售已下滑9個月，上個財政年度的銷售成長下滑2%，是5個財政年度以來最低點；兩輪車銷售量也是2016年11月廢鈔以來的最低點。

報導又說，由於競爭壓力與選舉干擾增加，導致銷售成長疲軟，印度4月服務業領域的活動跌至7個月以來新低。

使用壽命較短，消費速度較快的快速消費品（Fast Moving Consumer Goods）公司在印度農村地區銷售成長，也已跌超過1/3。

印度農村的快速消費品銷售下跌嚴重，專家表示，過去兩年的農場收入一直疲軟，價格保持低點，這也反映在農產品通貨膨脹一直在最低限度成長。印度2018年10到12月國內生產毛額（GDP）中的農業僅成長2%，是2012年4到6月以來成長最低的一季。

此外，專家指出，印度國營影子銀行基礎設施租賃與金融服務公司（IL&FS）去年9月驚傳違約倒債，也引發資金流動性緊縮。瑞士信貸銀行（Credit Suisse）指出，從2016年以來，印度貨幣供給M3已落後於GDP成長。

印度科塔克證券（Kotak Institutional Equities）資深分析師普拉薩（Sanjeev Prasad）在一份報告中說，宏觀數據（家庭儲蓄數據）和微觀數據（行業和公司數據）表明，印度家庭可能因收入成長不足而逐漸減少消費。

印度艾克西斯資本（Axis Capital）經濟學家習利瓦斯（Prithviraj Srinivas）表示，收入成長型態和名義上的農業GDP（nominal agricultural GDP）成長數據顯示，從2017年以來，印度的消費趨勢一直在放緩，而廢鈔和商品與服務稅（GST）更惡化這一趨勢。

報導認為，下一屆印度政府可能需要刺激消費成長，因為消費是印度經濟除了外資投資和出口以外的另一個驅動經濟的主要引擎。（編輯：馮昭）1080507