再傳低價吃到飽 電信業者：不主動削價競爭

（中央社記者江明晏台北7日電）去年母親節檔期爆發的499之亂記憶猶新，市場近期傳出，遠傳電信祭出299元吃到飽不降速方案搶客，遠傳今天回應，「不主動削價競爭」，目前也無銷售所稱的「299吃到飽」方案。

去年母親節檔期，電信業者推出轟動市場的499優惠方案，引爆申辦熱潮，衍生的亂象被網友稱為「499之亂」，對電信營收、手機市場的影響餘波盪漾。

今年電信三雄在母親節檔期陸續推出主打高資費購機的優惠，購機折扣雖然也不低，但在資費門檻的促銷上明顯「冷靜」許多，市場認為，此舉證明電信業者今年都希望低價促銷能止戰，也希望讓平均每戶貢獻金額(ARPU)止跌回升。

不過，鏡週刊報導，遠傳電信近期還祭出299元吃到飽方案搶客；但並非到門市即可申辦，而是由電信人員鎖定非遠傳用戶，算是隱藏版的吸客方案，價格低於其他電信業者，堪稱史上最殺的4G吃到飽。

對此遠傳回應，「遠傳不主動採取削價競爭」，目前也無銷售媒體報導所稱的「299吃到飽不降速」方案，但對於市場的價格動態，公司正審慎評估因應方案。

台灣大則表示，有關資費方案組合，正審慎評估中。

是否重啟低價戰爭，中華電信前董事長鄭優曾說，「人家不來惹我，我也不會用低價去反擊。」預料中華電在新任董事長謝繼茂接棒後，仍會傾向維持提升每戶平均貢獻金額(ARPU)的目標，憑著服務和品質，獲取消費者認同。

電信業者私下表示，去年499資費戰大家都受傷很重，對電信營收影響很大，高價手機銷售也有衝擊，應該整個產業都不希望電信三雄再大規模掀低價戰爭。

但規模相對小的業者亞太電信、台灣之星近期仍強打低價策略，亞太電信日前宣布推出玩速限時單門號方案，即日起到5月20日，21Mbps上網吃到飽只要188元。

台灣之星也宣布針對中台灣地區民眾，推出全新「樂活中台灣專案」，月租188元起，可享240GB上網量、語音送3600分鐘方案；此外，再加碼推出「199輕速吃到飽」方案，加上原有的399/499不限速吃到飽方案，全力以低價搶市。（編輯：張均懋）1080507