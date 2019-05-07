華碩第1季淨利年減8% 每股盈餘2.9元

（中央社記者吳家豪台北7日電）電腦品牌廠華碩今天公布2019年第1季財報，稅後淨利新台幣21.87億元，年減8%，每股稅後盈餘2.9元，較去年第4季轉虧為盈。華碩預估，第2季PC與零組件營收將持平或季減5%以內。

華碩今年第1季品牌營收835.03億元，年減7%；營業毛利95.92億元，年減24%，毛利率11.5%，年減2.5個百分點；營業利益8.86億元，年減78%，營業利益率1.1%，年減3.4個百分點；單季每股盈餘（EPS）2.9元，優於去年第4季每股虧損3.8元，但低於去年同期每股盈餘3.2元。

產品組合方面，華碩今年第1季輕薄筆記型電腦占整體筆電出貨約40%到50%，電競筆電第1季出貨量年增20%。

華碩預估，今年第2季個人電腦（PC）營收將與第1季持平或季減5%以內，零組件營收也將持平或季減5%以內。

針對轉型策略，華碩表示，將主動因應零組件缺貨，藉此優化產品組合及平均單價，且加密貨幣相關庫存調整符合預期。至於智慧型手機事業轉型預計2019年上半年完成，看好ZenFone 6及第二代電競手機ROG Phone2，將在今年下半年成為手機事業的新起點。（編輯：張良知）1080507