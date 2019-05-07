目標到期債券基金金檢範圍擴大 增列銀行保險業

（中央社記者邱柏勝台北7日電）目標到期債券基金銷售呈「等比級數」增長，銀行、保險公司都積極銷售此種商品，金管會今年也增列為金檢項目，要求銷售機構需告知客戶此商品不保本的商品特質。

所謂目標到期債券基金，指的是投資一籃子債券組合，並持有至到期日，因此是以固定利率並領利息收入，作為主要報酬來源。主要是投信公司銷售，但也有保險公司的投資型保單是連結這種目標到期債券基金，強調高利率、低風險，且只要能持有滿期，就能獲得穩定報酬，因而獲得消費者青睞。

觀察近3年目標到期債券基金的銷售情況，原本105年底前只有發行1檔、規模新台幣3.79億元，但到106年底，發行檔數已經來到13檔，規模也來到327.53億元；107年底更增至38檔，規模為1418.96億元。而到今年3月底止，總共已有50檔目標到期債券基金，規模來到2115.9億元，可說是「等比級數」成長。

目標到期債券基金熱銷，讓金管會不得不關注，雖然去年已對投信業銷售目標到期債券基金列為金檢項目，今年更擴大納入銀行與保險業，將檢查銷售機構是否落實商品上架前之審查機制，包含相關文件是否符合規定、相關商品內容有無不合理情況等，以及銷售時是否明確揭露及說明風險、銷售人員之話術、廣告文宣有無誇大不實，是否落實KYC等。

金管會官員表示，目標到期債券基金並非保本商品，今年1月就已經要求投信投顧公會轉知會員，在廣告及行銷文案上，不可以誤導投資人，讓人以為這是保本的商品，並要求銷售機構加強銷售人員的教育宣導，在販售這類商品時，必須清楚向客戶說明商品特性。

不過，也有保險業者不願銷售連結目標到期債券基金的投資型保單，主要有3大原因，分別是利潤低、匯率風險，以及公司很難保證銷售人員能將商品解釋地非常清楚，畢竟很多消費糾紛不見得是當下發生，而是在未來的5到10年內發生。（編輯：李信寬）1080507