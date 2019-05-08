川普關稅要脅中國 美農民和工業籲迅速化解爭執

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國黃豆農民和工業今天呼籲總統川普撤回對中國商品加徵關稅的要脅，並迅速結束與中國的貿易爭執。

金融市場強化這項訊息。由於憂慮中美貿易關係再度緊張可能毀掉雙方達成協議的機會，美國股市今天盤中大跌超過2%，是幾個月來首見。

川普5日透過推特說，過去10個月來，中國高達500億美元的高科技商品已向美國支付25%關稅，其他2000億美元商品也被課徵10%懲罰性關稅…這些已經被課徵10%懲罰性關稅的商品，從10日起稅率將提高到25%。

領銜與中國貿易談判的美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）6日表示，中國先前在會談做出重大承諾卻又反悔，氣得川普上調對中國商品所加徵的關稅。

美國黃豆協會（ASA）主席史蒂芬斯（Davie Stephens）在聲明中說，美國黃豆農民發現自己成為中國報復的目標，貿易戰拉長造成的損害更大。

中國是美國黃豆出口的主要市場，在中國對美國農民課徵25%關稅後，去年銷售量較2017年下滑75%，僅達約30億美元。

美國化學工業面臨類似困境，也呼籲白宮迅速行動。

美國化學理事會（ACC）主席杜利（Cal Dooley）在聲明中說：「繼續用關稅做為與中國的談判策略風險太高，而任何潛在的利益仍不清楚。」

「中國提供美國的數項化學製品，是別的地方沒有的，對美國製造業至關重要。」

杜利指出，中國也是美國的第3大出口市場。（譯者：陳政一）1080508