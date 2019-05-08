美股重摔近500點 台股賣壓重恐弱勢整理

（中央社記者江明晏台北8日電）美中貿易談判再陷膠著，拖累美股道瓊工業指數大跌473.39點，台股7日反彈，上漲90.02點，收在10987.14點，今天開盤恐遭逢賣壓，投顧認為，台股短線壓力重，整體偏向弱勢。

美國總統川普5日在推特發文，揚言對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率將由10%調高到25%，部分人士認為只是談判策略，但美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）宣布將調高對部分中國貨品加徵的關稅稅率，投資人信心動搖，導致美股道瓊工業指數今天大跌473.39點，3大指數跌幅都超過1.6%，創1月初以來最慘表現。

美股今天賣壓沉重，道瓊工業指數一度大跌648點，終場重挫473.39點，跌幅1.79%，收在25965.09點。標準普爾500指數下挫48.42點，跌幅1.65%，收在2884.05點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌159.53點，跌幅1.96%，收在7963.76點。

由於投資人意識到美國總統川普揚言對中國商品加徵關稅可能非常嚴肅，歐股今天也收低。

台股7日漲90.02點，收在10987.14點，成交值新台幣1116.65億元。三大法人合計買超新台幣1.79億元。其中自營商賣超3.67億元，投信買超3.86億元，外資及陸資買超1.6億元。

觀察台灣經濟基本面，財政部公布4月出口258.3億美元，比去年同月減少3.3%，連6個月負成長。出、進口相抵，前4個月出超116.5億美元，較上年同期減少42.6億美元。

日盛投顧認為，台股多方並未棄守，指數站回月線，但短線壓力仍重，技術指標來看整體仍偏向弱勢。（編輯：楊凱翔）1080508